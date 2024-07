Strana schiuma gialla sul lago d’Orta. Niente di chimico, sono delle alghe innocue che tornano ogni anno.

Strana schiuma gialla sul lago d’Orta

Diverse segnalazioni da parte di visitatori preoccupati per queste strane striature e schiume gialle che da giorni coloravano le coste del lago d’Orta. Si tratta però di semplici alghe che ormai da qualche anno sono presenti nel bacino, che non producono tossine e quindi non rappresentano alcun pericolo per la salute dei bagnanti.

Il fenomeno

Questo fenomeno, come riporta Prima Novara, è ormai regolare nel periodo estivo, e si ripresenta quasi puntualmente ogni anno dal 2019. Esso non è legato a problemi di inquinamento o altri interventi umani, ed è semplicemente dovuto all’elevata presenza di queste cellule algali, dette appunto anche alghe gialle, appartenenti al gruppo delle Xanthophyceae.

Queste sono in realtà molto diffuse negli specchi d’acqua, e si muovono molto tra superficie e profondità, per seguire il ciclo del giorno e della notte e sfruttarlo a proprio favore nel processo di fotosintesi clorofilliana. A causa di questa capacità, combinata all’effetto del vento sulle acque, ha causato una grande diffusione di questo fenomeno in diversi punti del lago.

Accertamenti

L’Arpa Piemonte ha comunque deciso di effettuare degli accertamenti in diverse zone, per poter riconoscere le diverse specie di alghe coinvolte, ed escludere la presenza di batteri potenzialmente pericolosi, garantendo quindi la salute di tutti i bagnanti.

In ogni caso, i sindaci dei comuni limitrofi si sono presi la responsabilità di avvertire repentinamente ogni anomalia, al fine di prevenire qualsiasi rischio legato all’attività balneare.

