Il rio Ponzone si riempie di schiuma: segnalazione all’Arpa. E’ accaduto sabato pomeriggio, quando la sostanza biancastra è apparsa lungo la vallata.

Colata di schiuma nel rio Ponzone, il corso d’acqua che attraversa il basso Triverese e poi la Valsessera, sino a immettersi nel Sessera a Preay. E’ accaduto sabato pomeriggio. A notare la situazione una cittadina, che ha avvertito subito l’Arpa girando anche alcuni video di quello che stava capitando.

La schiuma è stata notata nella zona verso la Fabbrica della Ruota di Pray a confine tra i due comuni. Erano le 17.30 quando il torrente (in queste settimane ricco di acqua a seguito alle abbondanti piogge dei giorni scorsi) è stato notato pieno di schiuma che lentamente scorreva verso valle galleggiando sulla corrente. Una situazione analoga si era vista circa cinque anni fa.

L’allarma al 112 e all’Arpa Piemonte

«È stato chiamato il numero unico d’emergenza e sono stati condivisi con l’arpa video e foto per segnalare la situazione – spiega la cittadina, che ha fornito anche le immagini e i video in questa pagina -. Le fotografie sono state scattate in Valle Fredda, all’altezza della Fabbrica della ruota».

La schiuma se n’era andata e già domenica mattina la situazione del torente era poi tornata alla normalità. Era da un po’ che per fortuna non arrivavano segnalazioni di questo tipo. Molti ricorderanno che, soprattutto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, il Ponzone a volte si colorava di tinte strane e innaturali per sversamenti che venivano effettuati da qualche azienda. Con il tempo la situazione per fortuna è migliorata, soprattutto grazie agli impianti del Cordar.

