Su Notizia Oggi coupon da 3 punti per “Simpatiche zampette”

Il nostro gioco “Simpatiche zampette” si avvia verso la conclusione: giovedì 5 settembre verrà pubblicato infatti l’ultimo coupon. Ma i giochi sono ancora apertissimi: sul numero di Notizia oggi che trovate in edicola oggi, lunedì 2 settembre, è pubblicato un super-tagliando da tre punti che potrebbe rivoluzionare la classifica. Quello di giovedì sarà invece un coupon semplice, da un punto.

Le scadenze

Ricordiamo le scadenze in vista della chiusura del gioco. Tutti i coupon andranno imbucati nelle urne diffuse sul territorio o direttamente nel nostro ufficio di viale Duca d’Aosta a Borgosesia entro mercoledì prossimo, 11 settembre. La classifica finale verrà pubblicata lunedì 16 settembre: qui verrà decratata la “zampetta dell’anno”, l’animaletto che ha vinto il gioco.

I premi

Al primo classificato andrà un cofanetto Boscolo Tour “Perle d’Italia”, dove poter scegliere un weekend di due notti con prima colazione per due persone in una città d’arte e di cultura, messo a disposizione dall’agenzia viaggi Monte Rosa di Grignasco. Al secondo spetta invece un buono spesa di 200 euro da utilizzare al Pet Store Conad di Borgosesia, negozio dove si trova tutto per gli animali.

Per il terzo classificato uno smartphone di ultima generazione. Infine, per la quarta posizione in classifica un menù degustazione a cena per due persone messo a disposizione dalla Baita dei Pittori di Camasco, a Varallo.

Oltre a ciò, tutti i primi 25 con le loro foto saranno protagonisti del calendario 2025 che sarà regalato con l’ultimo numero dell’anno da Notizia Oggi.

