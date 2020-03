Supermercati Piemonte riaprono i reparti di cancelleria: lo afferma un’ordinanza regionale.

Da oggi, lunedì 30 marzo, è tornata disponibile la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura. Lo stabilisce l’ordinanza firmata sabato dal presidente della Regione Alberto Cirio.

Solo in attività non soggette a chiusura

Come specificano anche i colleghi di Prima Biella, le cartolibrerie e gli altri esercizi commerciali, che da Decreto devono mantenere i locali chiusi al pubblico, potranno proseguire la vendita di questi prodotti di cancelleria per corrispondenza con consegna a domicilio, come già avvenuto fino ad oggi.

Accesso prioritario agli operatori sanitari

L’ordinanza prevede anche che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento. «Un atto che ci sembrava doveroso – conclude il presidente Cirio – nei confronti di coloro che da settimane dedicano ogni istante del proprio tempo a tutelare e proteggere le nostre vite».