Tampone Covid agli sciatori per accedere alle piste da sci. Idea proposta dadll’infettivologo Giovanni Di Pierri.

Come riporta Prima Torino, questa idea era improponibile fino a qualche mese fa per mancanza di capacità… “tamponatoria” da parte delle autorità sanitarie. Ma oggi le cose sono cambiate: si processano molti più tamponi (sempre quasi 200mila al giorno in tutta Italia) e ci sono a disposizione soluzioni molto veloci per capire se si è contratto il Covid. Sono i tamponi rapidi: risultato affidabile, nel giro di poche ore. Tampone Covid agli sciatori per permettere loro di usare gli sci dunque? In Piemonte ha lanciato questa idea l’infettivologo Giovanni Di Perri, che pochi giorni fa su un quotidiano nazionale aveva spiegato la sua ricetta per uscire dal lockdown: il tampone rapido prima di andare nei luoghi potenzialmente affollati (quindi ristoranti, palestre, campi da sci).

Val d’Aosta d’accordo

Se le regioni italiane con più densità di impianti sciistici (Piemonte, Lombardia e Trentino) sono in difficoltà perché zone rosse o arancio, sorridono invece agli sciatori le vicinissime Svizzera e Val d’Aosta. Così il responsabile dell’Unità di Crisi valdostana Luca Montagnani:

“Se l’idea è quella di aprire gli impianti ai primi di gennaio bisogna comunque trovare soluzioni che evitino situazioni di possibile rischio-contagio. Noi, come ogni altra regione, non possiamo permetterci una terza ondata e quindi bisogna studiare protocolli seri. Una soluzione per sciare tranquilli può essere quella del tampone. Se vieni in Valle d’Aosta devi aver fatto un tampone nelle 72 ore precedenti. Ovviamente se chiediamo questo dobbiamo anche essere in grado di offrire altrettanto, ed è per questo che potremmo decidere fare lo screening anche a tutti lavoratori degli impianti sciistici”.

