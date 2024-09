Tanti auguri nonni! Oggi ultimo giorno per inviare foto e messaggio. C’è tempo fino a questa sera, 27 settembre. Usate WhatsApp al numero 370.3518.212. Saranno pubblicati lunedì 30 su Notizia Oggi.

Ultimo giorno oggi, venerdì 27 settembre, per fare una bella sorpresa ai vostri nonni in occasione della loro festa: mandate al nostro giornale una loro foto e un breve messaggio di auguri. Saranno pubblicati lunedì 3o, in tempo per la ricorrenza che cade tradizionalmente il 2 ottobre. Ma affrettatevi: avete poche ore di tempo!

Basta usare WhatsApp al 370.3518.212 e inviare una foto dei festeggiati, con un messaggio al massimo di 20 parole. Così potete rendere davvero speciale la loro festa!

Ben vengano anche i messaggi ai nonni che non ci sono più: sarà l’occasione per ricordarli con affetto.

Usate la mail o whatsapp

Foto e messaggio possono essere inviati all’indirizzo mail notiziaoggi@notiziaoggi.it oppure tramite WhatsApp al numero 370.3518.212 (usando il numero WhatsApp verrete anche inseriti nella nostra lista broadcast). Non usate invece la pagina Facebook del giornale. Vi preghiamo anche di evitare foto-collage, perché poi sul giornale non si vede più nulla.

Aspettiamo le vostre foto e i vostri messaggi e… appuntamento a lunedì per condividere tutti i vostri auguri e far felici i nonni! 😃

