Tanti auguri papà! Ultimi giorni per mandare le vostre foto. I vostri messaggi saranno pubblicati sul giornale di lunedì 17 marzo. Per inviare immagine e messaggio c’è tempo sino a venerdì 14: usate WhatsApp al 370.3518.212.

Ultimissimi giorni per partecipare alla nostra iniziativa dedicata alla Festa del papà! Lunedì 17 marzo, in vista della festa di San Giuseppe che cade il 19, pubblicheremo i vostri auguri. Se volete fargli una bella sorpresa, basta inviare a Notizia Oggi una bella foto al lui dedicata e un messaggio di auguri (massimo 20 parole).

Quindi è facilissimo: basta prendere lo smartphone, fare una bella foto al papà e inviarcela assieme agli auguri!

Come fare a inviarci le foto

Potete inviare tutto via WhatsApp al numero 370.3518.212, oppure via mail a notiziaoggi@gmail.com. E noi pubblicheremo tutti i messaggi sullo speciale “Tanti auguri papà” sul giornale in edicola lunedì 17 marzo.

Inviando gli auguri via WhatsApp sarete automaticamente iscritti anche alla nostra chat broadcast, grazie alla quale ogni giorno riceverete gratis sul telefonino le notizie più importanti (massimo due al giorno). Ovviamente potete togliervi quando volete.

Affrettatevi!

Come detto, foto con breve messaggio vanno inviati entro domani, venerdì 14 marzo. Quindi occorre affrettarsi!

Che foto inviare?

Fate ricorso alla vostra creatività e fantasia. Mandateci foto a colori o in bianco e nero, recenti o vecchi ricordi, con il papà da solo o con la famiglia. Vi preghiamo solo di non inviare foto-puzzle, perché poi si rischia che risultino troppo piccole. Ovviamente si accetta una sola foto per ogni festeggiato.

Per i papà che non ci sono più

Potete anche mandarci foto di papà che non ci sono più, perché comunque il loro ricordo è sempre vivo, così come la nostra riconoscenza. In effetti, anche in altre iniziative analoghe che abbiamo proposto negli ultimi mesi (dalla festa dei nonni a quella di San Valentino), sono in aumento i lettori che desiderano cogliere l’occasione per mandare un messaggio di affetto che va oltre le barriere del tempo.

Aspettiamo dunque i vostri messaggi su WhatsApp o via posta elettronica!

