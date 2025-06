Temperature in calo nel primo giorno d’estate: e si rischia qualche rovescio. Oggi più fresco, la giornata di domani sarà invece caratterizzata da sole e caldo.

Temperature in calo nel primo giorno d’estate: e si rischia qualche rovescio

L’estate astronomica inizia oggi, sabato 21 giugno. E il meteo ci regala una tregua della calura che ha caratterizato i giorni di giovedì e verdì, con il termometro che alla Capanna Margherita è salito due volte fino a +4,5 gradi.

Come spiega il meteorologo Andrea Vuolo, «sabato, a causa di un nucleo di aria fredda in quota in transito a Nord delle Alpi, si registrerà una temporanea fase più instabile con cielo parzialmente nuvoloso. E anche possibili acquazzoni e temporali sparsi anche in pianura, soprattutto nel pomeriggio-sera, localmente intensi tra Cuneese, colline del Po, Astigiano e Monferrato, insieme ad un calo delle temperature massime intorno ai 28-32 gradi».

Per le nostre zone, in particolare, non si dovrebbero superare i 28 gradi.

Domenica di sole

«Seguirà poi una domenica ben soleggiata ovunque, con valori minimi notturni in calo e massimi pomeridiani in nuovo rialzo».

Anche la prossima settimana si annuncia piuttosto calda, «tuttavia con qualche temporaneo intervallo temporalesco anche in pianura lunedì 23 e tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno – puntualizza Vuolo -, prima di una possibile fase molto calda che potrebbe poi caratterizzare il weekend del 28-29 giugno». Previsioni ovviamente da verificare con il trascorrere dei giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook