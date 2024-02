Temperature in calo, in arrivo perturbazione che porterà pioggia e neve. Le precipitazioni previste soprattutto tra venerdì e sabato, ma la situazione è ancora variabile.

Temperature in calo, in arrivo perturbazione che porterà pioggia e neve

L’evoluzione delle correnti è ancora in corso, per cui i margini di incertezza restano relativamente ampi. Di sicuro però il periodo “primaverile” che si è potuto assaporare nei giorni scorsi sarà interrotto già a partire da oggi, mercoledì 7 febbraio, dall’afflusso di aria più fredda e umida. Cielo uin parte coperto e temperature in calo, soprattutto le massime, caratterizzeranno i prossimi giorni.

Perturbazione in arrrivo

E dovrebbero arrivare a breve anche pioggia e neve in montagna, anche se non si capisce ancora se si tratterà di un passaggio moderato o di un fenomeno di una certa consistenza. Stando alle indicazioni dei meteorologi, le precipitazioni dovrebbero comunque concentrarsi soprattutto tra venerdì e sabato.

Per la giornata di venerdì Nimbus Piemonte parla di «piogge in graduale accentuazione ed estensione sulle zone montane, Lanzo, Canavese, Valle d’Aosta orientale, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese, via via più intense tra Sesia e Verbano. Tra pianure e colline cuneesi, torinesi, Astigiano, Alessandrino ancora piogge scarse o locali pioviggini nella prima parte della giornata e tendenza a qualche pioggia soprattutto in serata. Quota neve sui 1500-1700 metri, in calo a 1200-1300 metri in serata e a 1000 metri su Ossola».