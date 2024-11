Temperature sempre più invernali, giovedì si scende sotto lo zero. Prevista anche qualche nevicata in montagna, attenzione alle strade scivolose.

Temperature sempre più invernali, giovedì si scende sotto lo zero

Ci avviciniamo sempre di più alle temperature tipiche del periodo invernale, in controtendenza al mese scorso che ci ha offerto un anomalo calore. Nei prossimi giorni il termometro dovrebbe via via scendere fino a toccare un picco minimo tra giovedì e venerdì, quando si andrà sotto lo zero anche alle quote più basse. Massima attenzione quindi alle strade, che potranno essere scivolose soprattutto di primo mattino.

Si indebolisce l’alta pressione

Per quanto riguarda il cielo, si indebolisce gradualmente l’anticiclone che si estende sull’Europa centro-orientale: e questo lascerà progressivamente spazio a un peggioramento con aumento della ventilazione e deboli precipitazioni. Per la giornata di oggi, lunedì 18 novembre, si prevede un cielo soleggiato con passaggi nuvolosi e velature estese, asciutto. A basse quote temperatura minima compresa tra 0 e 5 gradi, massima sui 13.

Domani passaggio a tempo molto nuvoloso o coperto, con possibili piogge in serata e nella notte, e nevicate in quota. Mercoledì al mattino nuvoloso con residue piogge, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e soleggiato ma con temperature massime in calo. Giovedì soleggiato e ventoso al mattino, nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa con ulteriore calo delle temperature e possibili precipitazioni nevose sparse.

