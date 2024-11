Tanta pioggia anche a ottobre, il 2024 è a soli 28 millimetri dal primato assoluto. Quest’anno in Piemonte l’accumulo medio di acqua sfiora già il metro e mezzo.

A questo 2024 bastano appena altri 28 millimetri di pioggia per classificarsi al primo posto tra gli anni più piovosi in Piemonte. Attualmente secondo i dati dell’Arpa sarebbe infatti caduti in media sul territorio 1.491 millimetri di pioggia. E il record, almeno guardando agli ultimi 70 anni, da quando si fanno queste misurazioni, appartiene al 1977, che ha accumulato una media di 1.519 millimetri. Quindi alla prima pioggia minimamente consistente si potrebbe battere il record regionale.

Per avere un termine di paragone, basti pensare che il 2022, l’anno della grande siccità, ha portato a un accumulo medio di appena 620 millimetri nell’arco dei 365 giorni, «a testimonianza – notano dall’Arpa – di un’alternanza di estremi climatici sempre più tangibile».

Ottobre molto piovoso…

Secondo il report dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, il mese di ottobre è stato il quinto più piovoso degli ultimi 67 anni: «Le abbondanti precipitazioni registrate – spiegano da Arpa – hanno contribuito ad aumentare ulteriormente il surplus degli afflussi meteorici osservati da inizio anno, rafforzando le caratteristiche da record di questa annata. I 289 millimetri medi a ottobre rappresentano uno scarto positivo di oltre una volta e mezza rispetto alla media del mese e, sommati alle piogge anch’esse oltre la media di settembre, portano il saldo dell’autunno 2024 (440 millimetri totali) ben oltre la norma climatica 1991-2020».

… e anche caldo

Ottobre è stato un mese piovoso, ma anche caldo: «Dopo un mese di settembre freddo e sotto la media, ottobre 2024 ha fatto registrare un’anomalia positiva di circa 1.5 gradi rispetto alla norma climatica ponendolo come l’ottavo ottobre più caldo in Piemonte dal 1958. L’inversione di tendenza si osserva a partire dalla seconda settimana del mese ed è particolarmente significativa l’anomalia dell’ultima decade mese, oltre 3.5 gradi sopra la norma del periodo, molto più vicina alle temperature di un inizio di settembre che di una fine di ottobre».

