Temporali in arrivo sul Piemonte, ma il caldo non molla: afa oltre Ferragosto

Secondo i meteorologi, in Piemonte si prepara a un fine settimana con il ritorno di rovesci e temporali, soprattutto lungo l’arco alpino e sulle aree pedemontane, senza però dire addio al caldo severo che da settimane interessa la regione. Le previsioni diffuse dal Centro meteo Piemonte e dal meteorologo Andrea Vuolo confermano un temporaneo aumento dell’instabilità tra venerdì e domenica, mentre le temperature rimarranno comunque su valori superiori alla media stagionale.

Per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto, sono attesi temporali pomeridiani dal Cuneese al Verbano, con possibili sconfinamenti verso le pianure vicine. In alcune aree i fenomeni potranno risultare intensi, accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e locali nubifragi.

Temperature sempre elevate

Il lieve calo termico previsto nel weekend offrirà solo un sollievo parziale. Le massime oscilleranno infatti tra 32 e 36 gradi, mentre sabato sarà generalmente più stabile, con nuvolosità mattutina destinata a dissolversi nel corso della giornata.

Domenica l’instabilità tornerà a interessare gran parte delle zone alpine, con temporali in possibile estensione alle pianure nel tardo pomeriggio e in serata. Nonostante questo, il caldo resterà intenso anche in montagna e durante le ore notturne.

Caldo record e incendi

Secondo Andrea Vuolo, l’ondata di calore che interessa il Piemonte è tra le più persistenti mai osservate nel mese di agosto e potrebbe protrarsi almeno fino a dopo Ferragosto. Tra il 12 e il 17 agosto è inoltre possibile un nuovo picco, con valori nuovamente vicini ai 40 gradi nelle pianure.

Le precipitazioni previste saranno insufficienti a risolvere la grave siccità che interessa molte aree della regione. L’alternanza tra caldo estremo, terreni molto asciutti e piogge limitate continuerà quindi a mantenere elevato il rischio di incendi boschivi, soprattutto nelle zone alpine e prealpine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook