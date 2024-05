Tentato omicidio di Siu: il marito lavora a Gattinara. Choc anche in Bassa Valsesia per la vicenda che vede coinvolta Soukaina El Basri, 30 anni, influencer conosciuta con l’appellativo di Siu, arrivata in ospedale a Biella in gravissime condizioni per una ferita al torace.

Siu si sveglia dal coma: sotto choc la Bassa Valsesia

Si è svegliata dal coma l’influencer biellese Soukaina El Basri, 30 anni. La donna è ricoverata da alcuni giorni all’ospedale Maggiore di Novara dopo aver riportato una ferita al torace nei giorni scorsi. Rimane comunque ricoverata in rianimazione sotto osservazione.

La dinamica della vicenda è in fase di ricostruzione

In un primo momento era arrivata al pronto soccorso di Biella e la versione che era stata fornita era di una caduta in casa che le aveva procurato una grave ferita.

Il marito Johnathan Maldonato avrebbe poi fornito un’altra versione legata ad un gesto autolesionistico da parte della donna. Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda.

Intanto proprio il marito rimane in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Choc anche a Gattinara

La vicenda accaduta a Chiavazza nei giorni scorsi ha lasciato senza parole la Bassa Valsesia. Maldonato è conosciuto a Gattinara dal momento che lavora in una azienda locale.

