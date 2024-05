Torna “Simpatiche zampette”: iscrivete subito il vostro animaletto di casa! Inviate foto del concorrente con nome e località via WhatsApp al 370.3518.212. Dal 10 giugno i coupon per votare.

Torna “Simpatiche zampette”… Iscrivete subito il vostro animaletto di casa!

Cari amici degli animali, è il vostro momento: partiamo con la nuova edizione di “Simpatiche zampette”, il gioco che coinvolge i nostri amici a quattro (o due) zampe in una gara di simpatia che designerà la “zampetta” più amata dell’anno.

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, il gioco ci terrà compagnia tra primavera ed estate, ed è dedicato agli animali domestici di qualsiasi tipo: cani, gatti, conigli, tartarughe, volatili, rettili, pesci e quant’altro. Come sempre, sarà una gara a suon di coupon per vedere quali sono le “simpatiche zampette” più amate e votate della nostra zona.

Ma sarà soprattutto un’occasione per mettere in primo piano i nostri fedeli animali da che ci tengono compagnia e ricambiano giorno dopo giorno l’affetto che abbiamo per loro.

Come iscriversi

Per iscriversi basta inviare a Notizia Oggi la foto del proprio animaletto, corredata dal nome e dalla località di residenza. Da questo momento la “zampetta” è automaticamente in gara. Foto, nome e località possono essere inviate usando WhatsApp al numero 370.3518.212, oppure la mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Chi usa WhatsApp viene anche automaticamente iscritto alla nostra chat, attraverso la quale si può comunicare più facilmente col giornale, e che usiamo per inviare ai lettori le news più importanti della giornata.

La foto e il nome del concorrente verranno pubblicati su Notizia Oggi, assieme a un numero che servirà a identificare l’animaletto in caso ce ne fossero due o più con lo stesso nome.

I coupon dal 10 giugno

Dopo di che si parte con i voti. Per votare la propria “zampetta” preferita basta scrivere nome, località e codice sul coupon che sarà pubblicato su tutti i numeri di Notizia Oggi a partire da lunedì 10 giugno. In questa occasione verranno anche pubblicate le foto di tutti i concorrenti iscritti.

Le urne per imbucare i tagliandi verranno messi in alcuni bar della zona, come di consueto, così da agevolare al massimo tutti i nostri lettori. Un’urna sarà collocata anche nella redazione di Notizia Oggi, in viale Duca d’Aosta 63 a Borgosesia. Nelle prossime settimana vi diremo dove trovare le urne.

Qualche regoletta

Diciamo subito che non si potranno iscrivere più di due animali per ogni “padrone”. Questo per evitare che, per esempio, un allevatore di canarini iscriva cinquanta volatili tutti a suo nome: oltre a non avere molto senso ai fini della competizione in sé, l’iscrizione “di massa” rappresenta anche un’errata interpretazione dello spirito del gioco, che vuole soprattutto dare spazio ai rapporti affettivi tra animale e uomo, cioè alla dimensione familiare delle “zampette”, non a quella di allevamento.

E’ possibile invece iscrivere più animali “in gruppo”: per esempio, una nidiata di quattro micini può partecipare come fosse un concorrente unico.

Mandateci subito le foto

Per intanto, in attesa della pubblicazione dei coupon, cominciate a mandarci le foto e a iscrivere così le vostre “zampette”. Come accennato, lunedì 10 giugno, assieme al coupon pubblicheremo anche le foto di tutti gli animaletti iscritti fino a quel momento. Ci si potrà iscrivere anche a gara iniziata.

E poi occhio alla classifica..!

A gara iniziata, pubblicheremo settimanalmente anche la classifica aggiornata della gara. Il gioco proseguirà per circa tre mesi. Ovviamente sono previsti premi per i primi classificati. Bene: si apre ufficialmente “Simpatiche zampette 2024”: aspettiamo fin da subito i vostri concorrenti!

