Tornano i “funghi più belli”: al via il concorso fotografico d’autunno

Si apre anche quest’anno la raccolta delle immagini per il concorso dedicato ai funghi più belli trovati nei boschi di Valsesia, bassa Valsesia, Valsessera e Valdilana. Le fotografie saranno pubblicate su Notizia Oggi a partire dal 24 settembre e poi nelle settimane successive.

Con l’avvicinarsi dell’autunno torna anche il concorso fotografico dedicato ai funghi più belli del territorio. Dopo l’esperienza dello scorso anno, l’Associazione Informazione del territorio, in collaborazione con Notizia Oggi e con il Gruppo Micologico Biellese, ripropone l’iniziativa che mette insieme passione per la natura, fotografia e micologia.

La raccolta delle immagini parte da subito. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati che frequentano i boschi di Valsesia, bassa Valsesia, Valsessera e Valdilana e che vogliono condividere i propri ritrovamenti più belli, curiosi o suggestivi.

Come partecipare al concorso

Ogni partecipante potrà inviare al massimo due fotografie raffiguranti funghi trovati nelle zone interessate dal concorso.

Chi lo desidera potrà aggiungere anche una terza fotografia, nella quale compaia l’autore insieme al proprio ritrovamento. Questa immagine potrà essere pubblicata, ma resterà fuori concorso e non sarà quindi valutata dalla giuria.

Le due fotografie in gara dovranno essere accompagnate da:

nome e cognome dell’autore;

luogo del ritrovamento;

data del ritrovamento, che dovrà riferirsi all’anno 2026.

Le immagini prive di queste informazioni non potranno essere prese in considerazione.

Gli scatti dovranno essere inviati tramite WhatsApp al numero 370.3518.212. La raccolta è già aperta e le prime fotografie saranno pubblicate su Notizia Oggi a partire dal 24 settembre, per poi proseguire con nuove immagini nelle uscite settimanali successive.

Le fotografie più belle scelte da una giuria

Come nella precedente edizione, a valutare gli scatti sarà una giuria composta da tre fotografi professionisti, che al termine dell’iniziativa selezionerà le immagini ritenute migliori. Saranno proclamati cinque vincitori, le cui fotografie verranno pubblicate su Notizia Oggi. Per ciascuno di loro è prevista anche una gigantografia dello scatto premiato, messe in palio dal Gruppo Micologico Biellese, che regalerà anche un attestato.

Il concorso vuole essere anche un modo per raccontare e valorizzare il patrimonio naturale dei nostri boschi attraverso lo sguardo di chi li frequenta e li conosce. Non è un gara a chi fotografa l’esemplare più eccezionale di fungo: a fare la differenza sarà la bellezza dello scatto, l’ambientazione o la particolarità del ritrovamento.

Mandateci i vostri funghi

La stagione è appena cominciata e c’è già tempo per andare alla ricerca dello scatto giusto. Basta avere con sé uno smartphone o una macchina fotografica, rispettare il bosco e immortalare il proprio ritrovamento. Aspettiamo quindi da subito le vostre fotografie dei funghi più belli del 2026.

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