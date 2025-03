Tumori al colon-retto: prevenzione con le visite gratuite di Asl Vercelli e Lilt. Lo screening è consigliato per la popolazione di età compresa tra i 49 e i 70 anni.

Il reparto di chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in collaborazione con la Lilt provinciale organizza una giornata di prevenzione dei tumori del colon-retto il 27 marzo. E’ un’occasione, specialmente per le categorie più potenzialmente soggette, per controllare lo stato di salute. Un tumore o sospetto tumore individuato nelle prime fasi può essere estirpato con successo.

Il 27 marzo sono previste visite chirurgiche gratuite a Vercelli. Gli specialisti di chirurgia dell’Asl saranno disponibili dalle 9 alle 16 all’ambulatorio di chirurgia oncologica dell’apparato digerente (secondo piano, lato sinistro).

A chi è consigliato

Lo screening è consigliato per la popolazione di età compresa tra i 49 e i 70 anni, che potrà prenotare le visite alla Lega tumori ai seguenti numeri: 0161.255517 o 389.6172.690, dal lunedì al venerdì, ore 9-12. Il servizio è gratuito.

«I tumori del colon-retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne – spiega il primario della chirurgia Vercelli, Vincenzo Adamo -. Nel 2024 sono stimate circa 48.706 nuove diagnosi e la sopravvivenza a 5 anni è del 65 per cento negli uomini e del 66 per cento nelle donne. Il carcinoma del colon-retto presenta una prognosi in una buona parte dei casi favorevole, resa possibile soprattutto grazie a una diagnosi precoce. Questa patologia si sviluppa, nella grande maggioranza dei casi, a partire da lesioni benigne chiamate adenomi».

«I fattori di rischio per lo sviluppo del tumore del colon-retto – prosegue Adamo – sono riconducibili a stili di vita e familiarità. Fattori di rischio sono ad esempio l’eccessivo consumo di carni rosse e insaccati, farine e zuccheri raffinati, sovrappeso e ridotta attività fisica, fumo ed eccesso di alcool ed ancora l’età, le malattie infiammatorie croniche intestinali, il diabete e l’aver avuto polipi al colon-retto».

Lo screening fra 50 e 69 anni

Oltre alle visite di prevenzione, Asl Vercelli propone anche un programma di screening rivolto a persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni. La popolazione interessata riceve direttamente a casa via lettera un invito a eseguire il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci con cadenza biennale. Questo test non invasivo è una strategia efficace per la prevenzione dei tumori colorettali e in caso venga rilevato sangue occulto nelle feci il paziente viene sottoposto ad ulteriori accertamenti.

