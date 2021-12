Turismo Valsesia: si prospetta un Natale da tutto esaurito

«Se vogliamo riuscire a fare un Natale lavorando ci devono essere delle regole. Questa è la base da cui partire». Così Marco Torri, presidente di Consorzio Monterosa analizza l’ entrata in vigore del Super Green pass.

L’analisi della situazione

«Negli alberghi sarà necessario il solo Green pass e non dovrebbero esserci problemi – analizza Torri -. Bar e ristoranti potrebbero risentirne invece. Ma viste le notizie sulle varianti è normale che vengano prese in considerazione regole più stringenti».

Al momento in alta Valsesia tra Natale e Capodanno è tutto pieno. «L’alta valle è piena per le festività natalizie – spiega Torri -. L’altro giorno ho cercato venti posti letto in valle ed è stata una impresa». Gli impianti di Alagna aprono il 3 dicembre, a seguire aprirà Mera. La speranza è che anche questo aiuti il turismo».

Super Green pass

Valido dal 6 dicembre e sino al prossimo 15 gennaio, con possibilità di proroga e una validità di 9 mesi, il Super Green pass diventa necessario, a livello sportivo, per poter fruire dello spettacolo di stadi e palazzetti, ma per lo sci la situazione è leggermente differente. Il cambiamento sostanziale è in caso di passaggio di regioni (o singoli comuni) a zona arancione, con la possibilità quindi di sciare solo con il Super green pass in corso di validità, mentre in zona rossa tutti gli impianti chiuderanno. E’ chiaro che possono crearsi situazioni differenti tra le varie regioni, ma anche per le stesse località sciistiche.

Il Piemonte continua ad essere in zona bianca e l’indice dei contagi continua ad essere contenuto.