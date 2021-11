Un anno fa nascevano le zone a colori: regione per regione, i contagi allora rispetto ad oggi. Il 3 novembre 2020 Giuseppe Conte promulgava l’ennesimo Dpcm, dividendo l’Italia in base all’incidenza del Covid.

Un anno fa nascevano le zone a colori: regione per regione, i contagi allora rispetto ad oggi

Era il 3 novembre 2020 quando il Governo Conte annunciava l’istituzione delle zone a colori per dividere l’Italia in base ai contagi. L’Italia era ripiombata nell’incubo Covid dopo un’estate tutto sommato tranquilla e la riapertura settembrina delle attività. Ma la situazione era precipitata in fretta, e così l’esecutivo aveva deciso di “colorare” il Paese: zona rossa per le regioni con la situazione più critica, arancione per quelle “a metà”, gialla per quelle a basso rischio (per vedere la zona bianca avremmo dovuto aspettare mesi).

Il Piemonte subito in rosso

Il 3 novembre 2020 si erano verificati in tutta Italia 28.241 nuovi casi e 353 erano stati i morti di Covid. Anche il Piemonte fu tra le prime Regioni a finire in zona rossa, assieme a Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria.

I venerdì in attesa…

Sappiamo tutti come è andata. Per mesi il Paese ha atteso il monitoraggio del venerdì, accompagnato dalle ordinanze del ministro della salute che determinavano la colorazione di ciascuna Regione. Oggi quella situazione sembra (per fortuna) molto lontana. Tutta l’Italia è attualmente in zona bianca, e l’unica regione che ha cambiato colore di recente è stata la Sicilia, che ha passato alcune settimane in giallo.

Il confronto tra regioni

Ma, al di là delle innovazioni, dei vaccini e della politica, cosa è cambiato nei numeri della pandemia? Andiamo a vedere un confronto, regione per regione, fra i numeri del 3 novembre 2020 rispetto a quelli di ieri, mercoledì 3 novembre 2021. Si parla di contagi nel senso di persone positive “scoperte” in un giorno.

REGIONE CONTAGI

UN ANNO FA CONTAGI

OGGI Abruzzo 601 106 Basilicata 102 38 Calabria 266 161 Campania 2917 626 Emilia Romagna 1090 222 Friuli Venezia Giulia 366 153 Lazio 2209 456 Liguria 1052 151 Lombardia 6804 682 Marche 431 140 Molise 93 0 Piemonte 3169 318 Puglia 1163 232 Sardegna 302 58 Sicilia 1048 398 Toscana 2336 290 Umbria 420 83 Valle d’Aosta 94 5 Veneto 2298 781 Prov. Bolzano 495 205 Prov. Trento 112 83

Guardando la tabella si nota una differenza che va da regione a regione. Piemonte, Lombardia e Liguria sono quelle che hanno avuto il calo maggiore. Un anno fa il numero di positivi giornalieri era dieci volte tanto quello di oggi.

Caso a sé quello del Molise, dove la situazione è sempre stata migliore rispetto ad altre zone: nelle ultime 24 ore non ci sono stati positivi. Cinque quelli in Valle d’Aosta.