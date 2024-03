Un inizio di primavera oltre i 20 gradi. Domenica temperature in calo. Nelle Alpi piemontesi il picco toccato a Domodossola con una massima di 24.5.

La promavera è iniziata regalandoci giornate prevalentemente soleggiate e temperature gradevoli. Ieri, giovedì 21 marzo, in Piemonte si sono superati in molte aree i 20 gradi. «Pomeriggio primaverile su tutta la regione con temperature che raggiungono e superano i 20-21 gradi – spiegano dal Centro meteo Piemonte – ma non mancano picchi superiori ai 22-23 gradi nelle valli alpine raggiunte dal Foehn. Spicca Domodossola con +24.5 gradi».

Per la giornata di oggi, venerdì 22 marzo, le previsioni sono queste: «In prevalenza soleggiato ma con velature in transito a tratti. Al primo mattino qualche locale nebbia o nube bassa in pianura, ma in dissolvimento».

Ancora sole, ma farà più freddo

Per i prossimi giorni le previsioni meteo indicano il persistere di un cielo per lo più sereno, o parzialmente velato. Ma le temperature andranno progressivamente calando, fino a raggiungere nella giornata di domenica valori massimi non superiori ai 12-15 gradi, con le minime intorno a 4-6 gradi.

Possibili precipitazioni sono attese nei primi giorni della settimana prossima, ma si tratta di indicazioni ancora da confermare in base all’evoluzione dei prossimi giorni.