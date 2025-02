Un sabato nuvoloso, ampie schiarite domenica. Previsioni meteo non bellissime per il fine settimana.

Non sono previste precipitazioni, ma nemmeno tempo bello per questo fine settimana in zona. Dopo la giornata di oggi, venerdì 21 febbraio, caratterizzata da cielo sereno, già per la giornata di domani si annuncia un peggioramento.

Come segnala il Centro meteo Piemonte, «nella giornata di sabato l’approssimarsi di una blanda perturbazione alle Alpi occidentali intensificherà temporaneamente i flussi umidi meridionali con nuvolosità in generale aumento e la possibilità di qualche piovasco in area appenninica e localmente sulle pianure orientali».

Un po’ meglio domenica

Per la giornata di domenica è invece previsto un «temporaneo nuovo rinforzo dell’alta pressione ma con velature in transito e locali addensamenti nuvolosi bassi a Est. Temperature senza variazioni significative».

Le temperature minime dovrebbero infatti restare appena poco sopra lo zero, in leggero aumento, mentre le massime supereranno i 10 gradi nel pomeriggio di domenica. L’alta pressione e il cielo sereno o poco nuvoloso dovrebbe caratterizzare anche la giornata di lunedì.

Per i giorni successivi Nimbus Piemonte parla di «correnti atlantiche che convoglieranno aria umida e qualche perturbazione verso le regioni alpine, determinando tra il 25 e il 28 febbraio nuvolosità spesso estesa con qualche pioggia o nevicata in montagna. Temperature massime in lieve calo dal 25 febbraio, sui 10-12 gradi in pianura e 3-5 gradi a 1500 metri».

