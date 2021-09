Una carrozzina speciale per portare Laura fino a Otro

Una carrozzina speciale ha permesso a Laura Degasparis di godersi una gita in montagna.

Una carrozzina speciale

Amore per la montagna e problemi motori: un binomio impossibile? Al contrario, tutto è possibile con gli strumenti giusti e la buona volontà. Lo dimostra l’iniziativa firmata dal Grim Cai di Varallo, che ha permesso a Laura Degasparis di raggiungere Otro. «Non ho potuto contare sull’elicottero: alla mia segnalazione dell’anno scorso intitolata “Elicottero e disabili„ la sola regione Piemonte ha risposto che la legge che regola i voli in montagna non contempla deroghe ai divieti previsti a favore delle persone disabili – racconta Degasparis – rimane fatta salva la possibilità per il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, di verificare l’esistenza delle condizioni onde agevolare la richiesta… Dal Comune di Alagna però non è arrivato alcun riscontro…».

I volontari Cai

La donna ha quindi lanciato un appello attraverso la stampa locale e lo stesso giorno Ferruccio Baravelli l’ha contattata, annunciando la disponibilità dei volontari Cai per il trasporto in salita e discesa a mezzo Joëlette. «Per la prima volta ho utilizzato questa carrozzina da fuori strada veramente comoda e geniale; è stato bellissimo poter percorrere il sentiero con la mia famiglia e con un gruppo di bella gente che nonostante la fatica ha mantenuto il sorriso fino in cima – prosegue Degasparis – Abbiamo vissuto una giornata in amicizia e semplicità tra giovani, adulti e anche cani del Grim, con tanto di Incontro in Vetta dedicato alla comunità Walser».

In montagna

La disponibilità dei volontari ha reso indimenticabile la giornata per l’intera famiglia: «Anche i miei bambini sono rimasti entusiasti dell’esperienza, tanto che nel giro di poco si sono iscritti al Grim – conclude Degasparis – Per fortuna esistono ancora persone dal cuore nobile e generoso che consentono a chi come me ha problemi motori di rivedere le montagne tanto amate!

A volontari e volontarie arrivi il mio sincero grazie per lo sforzo sostenuto ed anche per il lodevole esempio di grande umanità che sanno dare ai nostri giovani».