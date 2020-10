Vaccinazione antinfluenzale gratuita per over60 e persone a rischio da domani, lunedì 26 ottobre.

Vaccinazione antinfluenzale gratuita per over60

Da domani, lunedì 26 ottobre, si potrà effettuare la vaccinazione contro l’influenza. È fortemente raccomandata ai piemontesi dai 60 anni in su, e agli adulti e i bambini con patologie a rischio. Per tutte queste persone è gratuita.

LEGGI SEDI E ORARI PER VACCINARSI.

Oltre un milione di dosi

La Regione Piemonte ha ordinato 1 milione e 100mila dosi di vaccino (il 54 per cento delle 700.000 utilizzate l’anno scorso), con l’intento di allargare il più possibile il numero delle persone che si vaccinano. Il vaccino antinfluenzale è il Vaxigrip Tetra (inattivato tetravalente), disponibile in maggior quantità in formato monodose.

LE DOMANDE PIù COMUNI SULL’INFLUENZA.

