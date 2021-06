Vaccini in farmacia: posti subito esauriti

Vaccini in farmacia: in poche ore sono state tantissime le richieste pervenute.

Vaccini in farmacia

Sono andati esauriti in pochi minuti i primi posti per prenotare i vaccini in farmacia. In mattinata sono state aperte le adesioni sul sito ilPiemontetivaccina.it. Nell’arco di breve tempo i posti attualmente disponibili sono stati aggiudicati. Il servizio è riservato ai cittadini da 18 a 79 anni, in buona salute.

Le richieste in loco

«Numerose sono state le richieste di cittadini pervenute direttamente in farmacia, un segno – commenta Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte – che anche una utenza più giovane riconosce nella farmacia un presidio sanitario di facile accesso e immediata interlocuzione, pur avendo familiarità con gli strumenti informatici».