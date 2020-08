Vaccino antinfluenzale a partire dal 23 ottobre in Piemonte

Vaccino antinfluenzale a partire dal 26 ottobre in Piemonte.

Mentre si affronta Covid-19 già si pensa al “classico” vaccino antinfluenzale. In vista di possibili problematiche quest’anno la Regione Piemonte ha ordinato più del doppio delle dosi del 2019, 1 milione e 100mila contro le 500mila dello scorso anno. Le dosi sono destinate alla popolazione over 60 e per chi è in condizioni di rischio, malati cronici e bambini con patologie che li rendono particolarmente fragili. I medici di famiglia potranno prenotare le dosi di vaccino in farmacia (questa la via scelta dal Piemonte) e le quantità ordinate potranno essere ritirate dal 23 ottobre. La campagna di vaccinazione inizierà il 26 ottobre, in anticipo rispetto allo scorso anno. Novità 2020, la regione Piemonte ha esteso la vaccinazione gratuita anche agli over 60.

Lo scorso anno a vaccinarsi era stato soltanto il 51 per cento della popolazione segnalata, ben al di sotto dell’obiettivo del 75. Nella circolare di quest’anno si indica l’obiettivo ideale del 95 per cento.