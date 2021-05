Varallo aumentano i casi positivi: molti sono giovani

Varallo aumentano i casi di Covid19: attualmente il virus sembra diffondersi soprattutto fra i giovani.

Varallo aumentano i positivi

Varallo vede crescere il numero degli abitanti positivi al Covid19. Se fino a qualche settimana fa in città il numero di positivi al Covid era sempre stato stabile, negli ultimi giorni le persone che hanno contratto il virus sono in crescita a differenza di quanto sta avvenendo a livello provinciale. A renderlo noto è Eraldo Botta, nella doppia veste di presidente della provincia di Vercelli e di sindaco di Varallo: «Martedì 4 maggio, a livello provinciale il numero degli attualmente positivi è sceso a 445, mentre in Città è salito a 27», riferisce l’amministratore.

I giovani

E mentre in passato i contagi riguardavano soprattutto le persone anziane, ora, conclusa la campagna vaccinale sugli over 80, sono soprattutto i giovani a contrarre il virus. «Nel dettaglio dei 27 casi cittadini – spiega infatti il sindaco -, 17 appartengono alla fascia d’età 0-30 anni e in particolare sono soprattutto le persone dai 3 ai 24 anni a essere attualmente positive, una persona a quella 31-40, quattro a quella 41-50, altre quattro a quella 51-60 e solo una a quella 71-80. Nessun contagio si registra tra gli over 81».

In famiglia

Il virus si diffonde rapidamente in ambito familiare tant’è che a Varallo «sono coinvolti cinque nuclei familiari con 17 casi», fa sapere Botta, che aggiunge due considerazioni: «La prima nota è legata al contagio in ambito familiare, la seconda alle fasce d’età colpite, ovvero quelle della popolazione più giovane, non ancora vaccinata. A tale proposito ricordo che nell’ambito della campagna vaccinale, è partita la pre-adesione sul portale “Il Piemonte ti vaccina” per la fascia 55-59 anni, mentre dall’11 maggio potranno preaderire coloro che hanno tra i 50 e i 54 anni. Nel frattempo ricordiamoci sempre di rispettare le semplici regole per prevenire il contagio». Intanto non ci sono pazienti, e dunque sono per il momento chiuse, le tre strutture Covid presenti in città: l’Ostello, il centro Cavs e Casa Parella al Sacro Monte.