Varallo cantieri di lavoro per chi ha passato i 58 anni

Varallo cantieri di lavoro over 58: dalla Regione l’ok al progetto.

Varallo cantieri di lavoro over 58 anni

Opportunità di lavoro per gli over 58 residenti entro i confini del territorio comunale. A offrire un’eventuale occupazione ai varallesi non più giovanissimi e ormai prossimi alla pensione, ma attualmente disoccupati, è il Comune attraverso il progetto “Varallo e le sue frazioni”. «La Regione Piemonte – riporta una nota a firma dell’assessore ai servizi socio assistenziali Enrica Poletti e del sindaco Eraldo Botta – ha comunicato in questi giorni l’approvazione di questo progetto presentato dal nostro Comune per la realizzazione di cantieri di lavoro rivolti a persone disoccupate over 58, residenti in città».

Il progetto

Il progetto che ha ricevuto il benestare dei vertici regionali prevede l’assunzione per un periodo di dodici mesi di un gruppo di persone: «Grazie al progetto – spiegano Poletti e il primo cittadino – verranno assunte per un anno cinque persone individuate mediante la pubblicazione all’Albo pretorio informatizzato e sul sito web del Comune di un avviso pubblico contenente i termini e le modalità con i quali gli interessati potranno proporre la propria candidatura».

I requisiti

LEGGI ANCHE: Offerte lavoro: opportunità a Romagnano e Borgosesia

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano dunque più di 58 anni, risiedano in città e siano al momento disoccupati, non devono fare altro che presentare domanda. «Saranno selezionate – spiegano gli amministratori – con apposita procedura tra soggetti che versano in difficoltà economiche».