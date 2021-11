Varallo in televisione fra i borghi più belli d’Italia

Varallo in televisione: domenica le immagini girate ad agosto saranno mostrate su Rai Tre.

Varallo in televisione

Momento da protagonista per Varallo. Domenica 21 novembre, nella trasmissione “Kilimangiaro” in onda su Rai Tre dalle 17,15 alle 19, verrò trasmesso il video girato ad agosto per la rassegna dei borghi più belli.

I voti

Quando saranno andati in onda i filmati relativi a tutti e venti i borghi italiani che partecipano, in primavera si terrà la votazione per decretare il borgo vincitore. Varallo rappresenta il Piemonte per l’occasione.