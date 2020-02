Varallo-Novara: su strada si viaggiava più veloci 50 anni fa | LA LETTERA

Varallo-Novara: su strada si viaggiava più veloci 50 anni. Mentre con il treno si andrebbe molto più veloci. Quindi sarebbe ora che la Valsesia faccia fronte comune, così come ha fatto il Biellese, per farsi “restituire” le corse quotidiane lungo la tratta ferrata. E’ quanto chiedono due varallesi, Silvio Giubertoni (ingegnere) e Luciano Gualdi (avvocato) in una lettera aperta indirizzata a tutto il territorio, ma soprattutto a chi ha responsabilità di amministrazione.

« Il Sole 24 Ore – scrivono i due varallesi – classifica l’offerta di trasporto pubblico di Vercelli al 99esimo posto sulle 107 provincie italiane e la Regione Piemonte, a guida Cirio, afferma di non trovare i soldi per riattivare le ferrovie “sospese”, ma rinuncia agli oltre 240 milioni di bollo per favorire le auto sostitutive di circa 500mila beneficiari (ed elettori) potenziali. Se si considera che il costo di esercizio della ferrovia Novara-Varallo all’epoca del suo (dis)servizio era di circa un milione e mezzo all’anno e che l’Agenzia per la mobilità piemontese nel suo studio di ripristino (10 corse giornaliere in andata e altrettante in ritorno della durata di 44 minuti, in coincidenza con i treni da e per Milano e Torino) lo stimava , molto prudenzialmente, in circa tre milioni, una tale decisione lascia parecchio perplessi .

Nel citato studio si legge che la famosa “sperimentazione” del settembre 2013 si sarebbe dovuta fare con l’impegno delle amministrazioni locali di arrivare a una rimodulazione delle sistema bus per una migliore integrazione al fine di garantire la sostenibilità del treni. In realtà non si realizzò una sostanziale modifica della linea bus… Invece i servizi bus continuarono ad essere programmati in parte in sovrapposizione ai servizi ferroviari e non furono realizzati servizi in adduzione. Quindi si continuò con molte corse con orari sovrapposti e inaffidabili, tempi scadenti con costi alti. Di conseguenza l’utenza continuò a servirsi dei mezzi propri: classica “sperimentazione di facciata”.

Attualmente ci sono circa 10 +10 corse bus al giorno dirette, più altre a spezzoni da Borgosesia e da Romagnano, con deviazioni su Gattinara: costo 825mila euro all’anno, durata media (dichiarata) un’ora e quaranta, mentre in auto, senza le oltre ventuno fermate bus, per i 56 chilometri, con ventiquattro rotatorie, otto semafori e sette centri abitati e via dicendo, si impiegano un minimo di un’ora e dieci minuti: peggio di cinquant’anni fa. Ormai il sistema è chiaramente saturo.

Scelte della Regione

La Regione Piemonte, però, ha speso 27 milioni di euro per elettrificare la ferrovia Biella- Santhià e svariati altri milioni per la Biella-Novara , della quale, grazie all’impegno e iniziativa dei politici biellesi, promette pure la elettrificazione. Biella avrà quanto prima collegamenti giornalieri, veloci, comodi e diretti per Torino , Milano e Malpensa . Intanto Varallo, Borgosesia e Quarona e gli altri centri della Valsesia continuano a perdere popolazione e di questo passo, saranno a rischio, per mancanza di utenza, anche i servizi scolastici e sanitari (vedi punto nascite, e via dicendo) con i relativi posti di lavoro, senza che ci siano trasporti pubblici decenti per trovarli a Novara, polo di servizi storico della valle.

La Valsesia

La Valsesia, a differenza di altre zone montane, ha ancora carte da giocare contro lo spopolamento grazie al turismo (vedi Alagna-Riva) e le altre attività produttive. Occorrono però collegamenti veloci: lo chiedono ad ogni occasione gli industriali e persino il vescovo monsignor Brambilla nella sua recente visita pastorale .

Riattivare la ferrovia, sia pure con poche e “mirate” corse al giorno, ma veloci (44 minuti), affidabili e integrate con bus navetta, come proposto dalla Amp, con una contestuale revisione della pletora di corse bus per Vercelli, Novara e Milano per evitare doppioni e ridurre i costi, significa alleggerire il traffico veicolare su gomma e quindi favorire logistica e turismo, dare un servizio ai cittadini col rendere praticabile un pendolarismo, oggi impossibile, di lavoratori, studenti e malati, e risparmiare in energia e inquinamento.

Il nostro territorio valsesiano è, finora, rappresentato sia in Provincia che in Regione, nonché anche al Parlamento nazionale. C’è da augurarsi, quindi, che l’esempio dei rappresentanti Biellesi (di fare squadra) venga imitato».

Silvio Giubertoni

Luciano Gualdi