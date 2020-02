Vento record in Piemonte: punte a 200 chilometri orari

Vento record nella giornata di oggi sul territorio piemontese: le raffiche hanno sfiorato i 200 chilometri orari.

Vento record

Quasi 200 chilometri orari, per la precisione 199,8: è la velocità record del vento raggiunta oggi in Piemonte. Il dato è stato registrato dall’anemometro dell’Arpa al Gran Paradiso, a quota 3.272 metri. Un forte vento, con raffiche di velocità compresa tra i 100 e i 150 chilometri orari, è stato avvertito su diversi rilievi della regione. In pianura il vento si è fatto sentire, ma con valori più contenuti.

Le temperature

La giornata è stata segnata da temperature ancora molto alte in pianura, mentre in montagna la quota neve è scesa bruscamente passando da circa 1.700 metri a 700. Per domani è previsto anche che il vento si plachi.