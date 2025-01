Violento tamponamento, due morti in autostrada a Vicolungo. Una delle vetture coinvolte era probabilmente ferma per un’avaria, ci sono anche due feriti.

Violento tamponamento, due morti in autostrada a Vicolungo

Due persone hanno perso la vita nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, in un incidente stradale avvenuto sulla A26 Voltri-Sempione nel territorio del comune di Vicolungo, in provincia di Novara.

Altre due persone coinvolte hanno invece riportato ferite di media gravità e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara.

Si ricostruisce la dinamica dell’episodio

Da una prima ricostruzione, il sinistro avrebbe avuto luogo lungo la carreggiata in direzione nord. Un’automobile ha impattato un altra vettura che, a quanto pare, era ferma probabilmente a seguito di una avaria. La polizia stradale di Romagnano Sesia, competente per il tratto di autostrada, sta ricostruendo la dinamica. L’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione nord dal casello di Vicolungo.

Foto d’archivio

