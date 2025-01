Auto infilzata nel guard-rail a Ghemme: una donna salva per miracolo. La sponda di acciaio ha sfondato il vano motore e ha raggiunto l’abitacolo.

Auto infilzata nel guard-rail a Ghemme: una donna salva per miracolo

Con la sua Audi ha preso in pieno il guard-rail mentre stava percorrendo la circonvallazione che taglia fuori il centro abitato di Ghemme. All’altezza del Tigros, l’auto condotta da una donna di 54 anni è andata a schiantarsi contro la sponda del guard-rail. Un impatto violento, tanto che le lamiere hanno distrutto il motore penetrando fino dentro all’abitacolo.

Ma per fortuna il guard-rail non ha colpito la donna al volante: altrimenti poteva essere una tragedia. La signora è stata soccorsa e portata in ospedale a Borgomanero. Non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Auto si schianta contro il guard-rail: muoiono due giovani di 17 e 20 anni

Le operazioni di soccorso

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 gennaio al pomeriggio, numerosi i testimoni che hanno assistito alle operazioni di soccorso, che si sono protratte per ore. Stando a quanto ricostruito finora si è trattato di un incidente autonomo che non ha visto coinvolte altre vetture.

Subito è stato dato l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Presenti anche i vigili del fuoco di Romagnano che hanno collaborato con i sanitari per recuperare la donna dall’abitacolo. L’automobilista, che lamentava dolori alle gambe, è stata portata poi al pronto soccorso di Borgomanero.

I vigili del fuoco di Romagnano ha poi proceduto alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente, tagliato anche un pezzo di guard-rail che si era deformato nell’urto e girava pericolosamente verso la strada. I carabinieri di Romagnano invece hanno proceduto eseguire i vari rilievi per la ricostruzione del sinistro.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook