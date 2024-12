A Borgo si potenzia la chirurgia: il nuovo medico arriva dalla Grecia. Il dottor Georgios Kokkalas entra nel team del reparto guidato da Matteo Gatti.

L’Asl Vercelli aiuta l’ospedale di Borgosesia: dall’1 gennaio 2025 arriva un nuovo dirigente medico che prenderà servizio al reparto di chirurgia diretta dal dottor Matteo Gatti. Si tratta del dottor Georgios Kokkalas. Di famiglia greca, si è laureato all’università di Genova e specializzato all’Università di Atene. Da setti anni lavora come chirurgo in diversi ospedali greci, ora ha scelto di trasferirsi e lavorare in Valsesia per motivi personali.

Si potenzia anche cardiologia

Inoltre per quanto riguarda cardiologia dall’ultimo concorso espletato dall’azienda sanitaria quattro candidati hanno dato la disponibilità a venire a lavorare a Borgosesia. A fronte di questa disponibilità si può pensare nell’arco del breve periodo a un rafforzamento progressivo della struttura. Gli inserimenti saranno programmati già dal mese di dicembre fino a febbraio. Si attende ovviamente l’ufficialità in quanto si attende ancora la firma definitiva.

