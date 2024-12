Cambio della guardia al vertice dell’Asl Vercelli: Marco Ricci sostituisce Eva Colombo. La Regione Piemonte nomina un nuovo direttore generale.

Dopo tre anni e mezzo di lavoro alla guida dell’Asl Vercelli, Eva Colombo deve lasciare il posto al nuovo direttore generale nomiato dalla Regione Piemonte. Si tratta di Marco Ricci, 55 anni, di origine lombarda, una vita nella sanitaà pubblica.

Vengono invece confermati i dirigenti dell’Asl di Biella, Mario Scipione Sanò, e di quella di Novara, Angelo Penna.

Il presidente Cirio: sono soddisfatto

«Sono molto soddisfatto per queste nomine – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -, che confermano la compattezza della nostra maggioranza e sono il frutto di un percorso di condivisione e confronto con i territori, gli amministratori e il mondo universitari, nel quale si è trovata la giusta sintesi tra la continuità, con conferme importanti, e inserimenti nuovi, con profili provenienti anche da fuori Regione».

«Ai direttori che hanno lavorato con noi in questi anni va il mio ringraziamento, insieme agli auguri di buon lavoro per chi inizia ora: abbiamo di fronte sfide importanti che hanno al centro il rilancio della sanità pubblica e il raggiungimento di importanti obiettivi a partire dall’abbattimento delle liste d’attesa».

L’assessore: una scelta ponderata

«Nel ringraziare tutti i direttori generali, sia i nuovi sia i confermati, per aver accettato l’incarico – ha spiegato l’assessore alla sanità Federico Riboldi -, vorrei sottolineare come sia stata fatta una scelta ponderata e attenta di ogni singola posizione, perché la sanità piemontese ha assoluta necessità di professionisti di alta statura per avviare quel cambiamento, ormai improrogabile, che porti a una sanità innovativa e universale».

Riboldi ha già indicato chiaramente quali saranno gli obiettivi di mandato: «Saranno obiettivi vincolanti, che saranno monitorati settimanalmente con incontri plenari. I punti su cui saranno valutati i direttori generali sono molto chiari: condivisione e aggiornamento costante del cruscotto digitale delle agende, sotto il coordinamento centralizzato di Azienda zero, per l’abbattimento delle liste di attesa, introduzione del direttore operativo per la cura generale delle strutture, istituzione della figura del direttore socio sanitario che operi con i sindaci sui distretti e sul territorio per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di comunità e per collegare il servizio sociale a quello sanitario, avvio di progetti di umanizzazione dei pronto soccorso e, sempre per il miglioramento delle liste di attesa, l’avvio di turni serali e festivi. Sarà inoltre richiesto a tutti la massima disponibilità e il proprio contributo per avviare nel minor tempo possibile i primi Irccs pubblici del Piemonte, oltre a una particolare attenzione alla ricerca clinica e scientifica e la stretta collaborazione con le Università per proseguire e ampliare ancor di più l’importante percorso avviato in questi anni».

