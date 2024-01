A rischio il Centro incontro di Borgosesia: nessuno si vuole candidare. Allarme del comitato di gestione, che ha segnalato il problema al Comune.

A rischio il Centro incontro di Borgosesia: nessuno si vuole candidare

C’è un rischio concreto che il Centro incontro “Fratelli Allegra” resti senza consiglio, condizione che potrebbe mettere in dubbio la sopravvivenza stessa del servizio a cui fanno capo centinaia di anziani. Il grido di allarme arriva dal Comitato di gestione che, a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo delle cariche, ha comunicato al Comune la situazione per cercare di trovare una soluzione.

E’ una situazione che i responsabili non esitano a definire preoccupante quella che sta coinvolgendo il Centro incontro cittadino. A motivare i passaggi che hanno portato all’attuale stato di precarietà è il presidente Vanda Mattasoglio.

«Il 13 aprile verranno indette al Centro incontro le elezioni per il rinnovo delle cariche per il triennio 2024-27 – spiega -. Sono da nominare presidente e vice, cassiere, segretario, consiglieri, revisori dei conti, probiviri. Ebbene, allo stato attuale nessuno dei componenti del consiglio uscente è intenzionato a ricandidarsi. Ma non solo: da quanto siamo a conoscenza, anche nessuno dei soci appare disposto a candidarsi».

Avvisato anche il Comune

A questo punto c’è il forte timore che la sopravvivenza del Centro sia in bilico «e per questo – prosegue la presidente – abbiamo messo al corrente l’amministrazione comunale affinchè si possano adottare soluzioni per evitarne la chiusura».

Una situazione dunque delicata per il punto di ritrovo per anziani, inaugurato nel giugno del 2010 nell’attuale sede di via Marconi che un tempo ospitava l’albergo Unione. In questi anni il Centro incontro “fratelli Allegra” ha rappresentato un riferimento costante per anziani, e non solo di Borgosesia, dando la possibilità di incontrarsi, giocare a carte, ballare, partecipare a pranzi e alle vacanze estive al mare.