A Valduggia il vice sindaco diventa Re Zors e guida il carnevale. LE FOTO

Il vice sindaco diventa anche la maschera del paese. Accade a Valduggia, dove nel fine settimana Giacomo Giacomini ha fatto il suo debutto nei panni del Re Zors all’apertura del carnevale. Al suo fianco la Marjin, maschera femminile interpretata anche quest’anno da Katia Sirchia.

Ancora una volta la vita amministrativa e quella del carnevale si sono incrociate come già accadde con l’ex sindaco Pierluigi Prino, che per molti anni vestì i panni di Re Zors. Giacomini, classe 1998, è invece vice sindaco e assessore all’istruzione, manifestazioni, associazioni e commercio.

«Lavate la panchina rossa…»

All’apertura della festa, non è mancata l’occasione per il tradizionale scambio di doni con il sindaco Luca Chiara. E Re Zors non ha risparmiato il primo cittadino: «Purtroppo la panchina rossa, testimonianza simbolo di un tema di grande valore, è spesso sporca: ecco un secchiello e una spugna per poterla pulire e farla così tornare al suo iniziale splendore».

Ma non solo: «Abbiamo pensato di portarti un sacco di cemento e uno di asfalto – ha aggiunto Re Zors -, credo che ne sei rimasto senza. Questi saranno sicuramente utili per coprire i buchi sulle strade del paese». E il primo cittadino ha colto l’opportunità: «Ricevo questi regali molto volentieri – ha risposto Chiara -, se non avrò abbastanza tempo per fare questi lavori, lascerò l’incarico al mio vicesindaco».

La consegna delle chiavi

Al termine dello scambio, la cerimonia è proseguita nella sala consiliare per la consegna delle chiavi del paese. L’appuntamento ha aperto la 71ma edizione del carnevale di Valduggia. La giornata inaugurale non si è limitata alla presentazione dei regnanti: in serata il salone “Paolo Franchi” ha ospitato la veglia danzante proposta dal Comitato carnevale insieme al rione Invozio.

Si proseguirà nel fine settimana quando le iniziative saranno rivolte alle mascherine: sabato dalle 14.30, sempre nel salone polivalente, sarà organizzato il ballo dei bambini, con balli, giochi, animazione, divertimento.