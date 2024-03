Acqua nella cantina di un condominio: a Borgosesia si temono problemi alla fognatura. Al via le verifiche in viale Duca d’Aosta, timori per i prossimi lavori.

Acqua nella cantina di un condominio: a Borgosesia si temono problemi alla fognatura

C’è l’incognita della fognatura sui tempi di rifacimento della pavimentazione in viale Duca d’Aosta. Potrebbe infatti esserci una perdita consistente (che solo una videoispezione potrà valutare) la cui riparazione rischia di allontanare il completo rinnovo del fondo, con la rimozione dei cubetti di porfido, che era previsto nei mesi estivi per risolvere le tante imperfezioni della strada. Si procederà invece nei termini previsti per la riqualificazione del controviale di viale Fassò.

Il caso è emerso l’altra settimana, durante un incontro operativo tra amministratori, tecnici e responsabili dei sottoservizi. E soprattutto dopo una copiosa infiltrazione accaduta domenica scorsa nelle cantine di un condominio che si affaccia tra la via e la piazza. Si dovrà ora accertare quanto sia preoccupante la rottura, e da questo dipenderà la programmazione dell’opera.

Decisiva la videoispezione

«Nei prossimi giorni sarà effettuata una videoispezione su tutta la rete fognaria di viale Duca d’Aosta e piazza Cavour e dai risultati si deciderà come procedere – conferma il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Nella migliore delle ipotesi, ossia che si tratta di rotture contenute, si interverrà con un rivestimento interno delle condotte che non richiederà grosse perdite di tempo».

E si potranno poi programmare con ritardo di qualche mese i lavori previsti sulla strada per il rifacimento dei sottoservizi e il rinnovo della pavimentazione.

«Viceversa, se il collasso fosse di ampie dimensioni, si dovrà definire un grosso intervento di riparazione che inevitabilmente sposterà di almeno un anno il rinnovo del fondo stradale. A questo punto dobbiamo solo attendere l’esito della videoispezione sperando non riservi brutte sorprese».

Il progetto di riqualificazione

La riqualificazione di via Duca d’Aosta, dalla rotonda di piazza Cavour fino all’imbocco del viale della stazione, è in programma per risolvere i problemi di buche e avvallamenti provocati dal distacco dei cubetti e da una manutenzione sempre più difficile.

Il porfido verrebbe così rimosso e mantenuto solo nel tratto verso piazza Cavour, mentre nella parte alta sostituito con l’asfalto. Il rifacimento del fondo stradale seguirebbe la posa della nuova linea del gas per evitare di dover intervenire due volte nello stesso punto. Il progetto prevede anche il rinnovo dei marciapiedi.

Discorso diverso per il controviale di viale Fassò, dove il progetto può proseguire secondo i tempi stabiliti: «I problemi evidenziati alla fognatura non toccano quella parte – conferma il primo cittadino -. Si procederà dunque con il programma nei tempi e nei modi previsti. Si partirà ovviamente dai sottoservizi per poi sostituire la pavimentazione. Oltretutto è una strada ridotta in lunghezza e larghezza e l’esecuzione dei lavori non dovrebbe prendere molto tempo».