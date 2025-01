Addio alla professoressa Pampuri: insegnava inglese a Borgosesia. Aveva 77 anni, il funerale è stato celebrato a Serravalle, dove la donna abitava.

Addio alla professoressa Pampuri: insegnava inglese a Borgosesia

Il mondo della scuola ricorda la professoressa Ernestina Pampuri, scomparsa nei giorni scorsi. La donna, originaria di Serravalle, è deceduta sabato all’età di 77 anni. In Valsesia era molto conosciuta per la sua professione. Per anni è stata infatti docente di lingua inglese alla scuola secondaria di primo grado (la scuola media) di Borgosesia.

Diverse generazioni hanno avuto modo di conoscerla e apprezzare il suo metodo di insegnamento. Docente severa, vecchio stampo, era in grado di avvicinare alla lingua straniera anche chi non era avvezzo allo studio.

LEGGI ANCHE: Avvocata muore a soli 47 anni, una comunità in lutto

Abitava a Serravalle

Sebbene in aula fosse austera, al di fuori delle mura scolastiche era solita frequentare anche qualche iniziativa a Serravalle, mantenendo sempre però la sua riservatezza. Dopo essere andata in pensione, non pochi sono gli ex studenti che incontrandola in paese erano soliti intrattenersi a scambiare qualche parola con la docente.

La donna si è spenta a 77 anni lasciando le nipoti Arianna e Beatrice e tutti gli ex alunni che sono cresciuti insieme a lei. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di San Giovanni battista di Serravalle. Il corpo dell’insegnante è stato infine deposto nel cimitero del paese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook