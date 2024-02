Alta velocità e sensi unici non rispettati: Quarona aumenta i controlli sulle strade. Pattuglie della polizia locale attive sopratutto in corso Rolandi e sulla provinciale.

Controlli contro l’alta velocità e i veicoli che procedono contromano. Negli ultimi giorni sono intensificati i pattugliamenti della polizia municipale del Comune di Quarona dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. La presenza della pattuglia ha una funzione primaria come strumento di prevenzione, ma scattano anche sanzioni per chi viene colto sul fatto e qualche automobilista è già stato multato.

I controlli mirati (che riflettono un analogo provvedimento preso un anno fa) sono iniziati l’altra settimana, sollecitati dalle indicazioni di alcuni quaronesi. «Abbiamo ricevuto molte segnalazioni e lamentele per comportamenti scorretti di parecchi conducenti – conferma il sindaco Francesco Pietrasanta -. Innanzitutto c’è il problema dell’alta velocità, soprattutto agli ingressi del paese».

Per questo, gli agenti hanno stazionato in più occasioni in corso Rolandi, all’entrata da Borgosesia dove il rettilineo invoglia qualcuno a correre un po’ troppo, e lungo la strada provinciale nel tratto che attraversa Doccio, un altro punto dove i limiti spesso non vengono rispettati.

E c’è chi viaggia contromano

Un altra infrazione, meno comune, riguarda il transito nelle vie a senso unico: «Gli agenti sono costretti a pattugliare la zona di via Zuccone perchè è stato segnalato che diversi automobilisti non rispettano il senso unico salendo in direzione del Duomo – osserva il primo cittadino -. Già in passato si era dovuto intervenire, e sembra che il fenomeno sia ripreso. I vigili hanno trovato conferma del problema, un automobilista è stato multato. Ci auguriamo che la presenza della polizia locale possa essere un deterrente efficace e far cessare questa abitudine».