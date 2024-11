Aperta la pista di pattinaggio: a Borgosesia è già atmosfera natalizia. Bambini e ragazzi hanno subito approfittato dell’impianto in centro città.

Aperta la pista di pattinaggio: a Borgosesia è già atmosfera natalizia

Primi giovani pattinatori sulla pista di pattinaggio su ghiaccio aperta sabato a Borgosesia. Ancora prima dell’orario prevista, tanti ragazzi e bambini erano già arrivati in piazza Mazzini pronti a cimentarsi sui pattini. Ora lo potranno fare sino al giorno dell’Epifania.

La pista di pattinaggio viene allestita ormai da anni in centro città durante il periodo delle festività natalizie: «Non vedevamo l’ora di poter tornare pattinare – hanno detto i primi ragazzi a entrare in pista -: per noi è una piacevole abitudine, guai se mancasse questa opportunità».

Un divertimento per i giovani

Anche quest’anno la pista è una attrattiva per i giovani: «Sicuramente trascorreremo qui i giorni di festa – riferiscono altri -: ci siamo sempre divertiti, è sicuramente meglio pattinare con gli amici piuttosto che restare a casa». Nessun problema per il freddo o per le cadute: «Niente ci ostacola: se si casca ci si rialza, se fa freddo si indossano maglioni e giaccone» consigliano i ragazzi.

La pista resterà ora aperta ininterrottamente con orario da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, il sabato, domenica e festivi ampliato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 24. L’ingresso costa 3 euro, con noleggio dei pattini 5 euro.

