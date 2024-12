Assiste l’amico fino all’ultimo giorno. E’ uno dei “Premi della bontà” 2024. I riconoscimenti “Elena Loro Piana” assegnati dalla Croce rossa di Borgosesia.

L’amico era rimasto senza familiari e con una grave malattia da affrontare. E così lui per molto tempo è diventato il suo punto di riferimento, un vero angelo custode che l’ha accompagnato e l’ha seguito fino all’ultimo. Per questo motivo uno dei quattro “Premi della bontà” assegnati quest’anno dalla Croce rossa di Borgosesia è andato a Vilmer Merletti, residente in frazione Agnona a Borgosesia.

L’amico si chiamava Paolo Gaudio, e se n’è andato a soli 60 anni pochi giorni prima della consegna del premio, avvenuta sabato al salone Sterna di Quarona. Come è noto, i “Premi della bontà” vengono assegnati dal Comitato di Borgosesia della Cri in memoria di Elena Nathan Loro Piana, che del gruppo fu presidente e tra i fondatori. La famiglia mette ogni anno a disposizione una cifra cospicua per i premiati.

“Io ringrazio gli ospedali”

«Questo premio – ha commentato lui – desidero condividerlo con l’ospedale di Borgosesia, con la Croce rossa, con l’ospedale di Gattinara per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per tutti noi. Io a confronto non ho fatto davvero nulla».

