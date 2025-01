Aumentano i poveri a Borgosesia: la Caritas segue ben 110 famiglie. E sono 31 i ragazzi delle scuole medie e superiori che hanno i libri grazie ai volontari.

Aumentano i poveri a Borgosesia: la Caritas segue ben 110 famiglie

Dalla Caritas parrocchiale di Borgosesia, riceviamo e pubblichiamo.

«L’ultimo rapporto della Caritas nazionale riferisce che circa il 10 per cento della popolazione è in povertà assoluta. Anche a Borgosesia il numero di persone bisognose di aiuto è in continuo aumento, in questo momento seguiamo 110 famiglie per un totale di 345 persone molte delle quali di origine italiana. Abbiamo una trentina di volontari che si occupano del Centro di ascolto, della distribuzione degli alimenti e di quella di vestiario e occorrente per la casa.

«Nell’ultimo anno gli aiuti nazionali ed europei che arrivano attraverso il Banco Alimentare sono diminuiti, in particolare mancano alimenti fondamentali come olio, latte, riso, tonno. Grazie alle offerte in cibo e denaro siamo riusciti ad aiutare tutte le famiglie in difficoltà. Abbiamo potuto fornire anche libri scolastici a 31 ragazzi di scuole medie e superiori perché riteniamo che l’istruzione sia importantissima per uscire dalle situazioni di disagio.

Una città generosa

«Ringraziamo la persona che ci ha regalato panettoni e colombe da vendere nelle chiese, la persona che ci regala panettoni e colombe da offrire ai nostri poveri, le due persone che tutte le settimane ci portano una ricca spesa, chi ha organizzato eventi a nostro favore (spettacolo teatrale alla Pro loco in primavera e concerto di Natale nella chiesa di Sant’Antonio, Novacoop che ci fornisce una grande quantità di cibi freschi tre volte la settimana e ci ha permesso di fare una raccolta nel mese di maggio, i supermercati Carrefour e Presto Fresco che ci forniscono cibi freschi due volte alla settimana, tutte le persone che ci hanno aiutato con cibo, vestiario e occorrente per la casa oppure offerte in denaro e continuano a farlo in punta di piedi e spesso in modo anonimo. Ancora grazie da don Gianluigi, suor Antonia e tutti i volontari.

«Per sostenerci con bonifico potete farlo a Parrocchia dei santi Pietro e Paolo con causale Caritas parrocchiale Iban IT15 J030 6909 6061 0000 0013 911».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook