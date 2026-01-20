Auto esce di strada e finisce capottata tra Borgosesia e Valduggia. Incidente poco più avanti dello stabilimento “Loro Piana”: una persona ferita.

Auto esce di strada e finisce capottata tra Borgosesia e Valduggia

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, lungo la strada provinciale 76 che da Borgosesia porta verso la Cremosina. Un incidente stradale autonomo è accaduto all’altezza della località Gianinetta, poco dopo lo stabilimento Loro Piana, all’altezza della curva che porta verso la zona del “Cascinone”.

L’allarme è scattato intorno alle 18.40, quando una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che ha immediatamente collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’occupante del mezzo. Il veicolo è finito a lato strada completamente capottato.

In campo vigili del fuoco e operatori sanitari

I pompieri hanno supportato i sanitari del 118 nelle operazioni di estricazione del ferito dall’abitacolo e hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni della persona ferita non sono al momento state rese note.

