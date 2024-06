«Automobili come in pista». Allarme dalla frazione Guardella. La segnalazione di un residente: c’è chi pensa di essere alla partenza del Gran premio.

«Automobili come in pista». Allarme dalla frazione Guardella

«Il semaforo alla Guardella? Serve poco. C’è chi pensa di essere alla partenza del Gran Premio di Montecarlo e al semaforo verde sgasa tutto quello che ha. Ho pure visto sorpassi tra auto e moto». Bruno Venara ha la casa proprio all’altezza di una curva e negli anni già qualche auto è andata a impattare contro il muro di casa.

«Ho paura di trovarmi qualcuno in salotto»

«Il problema della velocità qui è noto da anni – riprende -. E in effetti non a caso hanno messo il semaforo che rallenta le auto». Problema risolto? «Manco per sogno. Ormai questo tipo di dispositivo gli automobilisti furbi lo hanno capito: basta che si fermino al rosso. Peccato che poi quando scatta il verde ingranano la prima e partono come se fossero in un autodromo». Venara quando è in casa sente sfrecciare le auto. «A volte ho paura di trovarmi qualcuno in salotto».

Semafori e fotocellule non servono

E il problema della velocità lo ha segnalato da tempo. «Ho chiamato i carabinieri, la polizia locale di Borgosesia, anche la Polstrada di Varallo per far presente la situazione – riprende -. Cosa chiedo? Di fare controlli. Vengano a fare qualche posto di controllo. Quando gli automobilisti sanno che una strada è presidiata allora forse iniziano a mettere un po’ di sale in zucca e la smettono di correre. Non possiamo affidarci a semafori e fotocellule. Le persone se non vengono beccate sul fatto mica capiscono che devono darsi una regolata. Spero che il mio appello non cada nel vuoto. Capisco che le strade sono tante e il personale è risicato, ma la velocità alla Guardella non è solo un mio capriccio».

LEGGI ANCHE: La Guardella protesta dopo l’incidente: qui si corre ancora troppo

Un pericolo anche per i ciclisti

Si tratta anche di un grande pericolo per i ciclisti. La strada infatti è frequentata anche da diversi ciclisti. Chi si sposta tra Valsessera e Borgosesia e viceversa in bici deve per forza passare dalla Guardella, infatti i ciclisti non possono passare dalla strada di Azoglio. Non si può aspettare che avvenga un incidente. I ciclisti rischiano ogni giorno di essere travolti da auto che passano a velocità folli.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook