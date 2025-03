Banca della parrucca: l’Enaip di Borgosesia collabora con la Lega tumori. Sanificazione e messa in piega per le donne costrette alla chemioterapia.

Banca della parrucca: l’Enaip di Borgosesia collabora con la Lega tumori

Per il secondo anno Enaip Borgosesia rinnova la collaborazione con la sezione di Vercelli della Lega tumori aderendo al progetto “La banca della parrucca”. Allievi e allieve del corso “Operatore del benessere – acconciatura” sono stati scelti per portare avanti un’attività che va oltre la formazione professionale: la sanificazione e la messa in piega delle parrucche donate all’associazione.

Una volta pronte, le parrucche vengono destinate a donne ammalate che sono costrette a sottoporsi a cure chemioterapiche. In questo modo si offre loro un supporto concreto in un momento particolarmente delicato. Per chi le riceve, non si tratta solo di un accessorio, ma di un elemento importante per ritrovare un senso di normalità e benessere nella quotidianità.

Un’occasione per creare valore sociale

Per gli studenti e le studentesse di Enaip il progetto rappresenta un’opportunità preziosa per affinare le competenze tecniche, ma soprattutto per comprendere il valore sociale del loro futuro mestiere. Curare una parrucca significa contribuire al benessere di una persona, aiutandola a sentirsi meglio con se stessa: un’esperienza che arricchisce il percorso umano, oltre a quello formativo.

