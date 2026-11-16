Biblioteca di Borgosesia, incarico fino al 2029: la minoranza va all’attacco

Un affidamento da 15.600 euro per le attività culturali della Biblioteca civica Federico Resegotti finisce al centro del confronto politico a Borgosesia. I consiglieri comunali di opposizione Giovanni Donati e Marco Antoniotti, del gruppo “Insieme per Borgosesia”, hanno depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla decisione dell’amministrazione. Al centro della contestazione c’è una collaborazione esterna destinata a proseguire fino al 2029.

Il provvedimento riguarda un incarico affidato direttamente ad Alice Salvoldi, professionista di Grignasco, per seguire due iniziative promosse dalla biblioteca: “Leggi che ti passa” e “La Biblioteca… fuori”. Il contratto comprende la direzione e il coordinamento dei progetti culturali, oltre a un’attività di affiancamento del personale già impiegato nella struttura comunale.

Un accordo triennale da 15.600 euro

A suscitare le perplessità dei due esponenti della minoranza è anche la durata dell’affidamento, che copre il periodo compreso tra ottobre 2026 e settembre 2029. La spesa complessiva è distribuita su quattro annualità, con un impegno di 600 euro per gli ultimi mesi del 2026, 5.200 euro per il 2027, altrettanti per il 2028 e 4.600 euro per il 2029.

Donati e Antoniotti mettono in discussione l’opportunità di ricorrere a una figura esterna per organizzare e sviluppare le iniziative della biblioteca. Il tema, secondo quanto emerge dall’interrogazione, non riguarda soltanto l’entità della spesa, ma anche la scelta di affidare all’esterno queste funzioni, considerando le risorse e le competenze già presenti nel panorama culturale cittadino.

Il ruolo dell’Agorà della Cultura e del personale

Tra le osservazioni avanzate dall’opposizione figura la presenza dell’Agorà della Cultura, realtà che già opera a Borgosesia nell’organizzazione di eventi e proposte culturali. I consiglieri ricordano inoltre che nell’amministrazione è presente un assessore con delega al settore. Per la minoranza esistono già riferimenti e strutture che potrebbero contribuire alla programmazione delle attività.

Un altro punto riguarda i dipendenti della biblioteca. Donati e Antoniotti ritengono importante valorizzare le professionalità interne, anziché ricorrere a collaborazioni che prevedano il loro affiancamento. Il dubbio riguarda l’effettiva necessità del supporto esterno e l’opportunità di investire risorse in un incarico aggiuntivo rispetto all’organizzazione già disponibile.

Il nodo politico: il mandato scade nel 2027

Ma è soprattutto la scadenza dell’accordo a sollevare una questione politica. L’attuale amministrazione comunale concluderà il proprio mandato nel 2027, mentre l’incarico proseguirà fino al settembre 2029. Significa che la decisione produrrà effetti anche dopo le elezioni, impegnando risorse economiche e prevedendo una collaborazione già definita per una parte consistente del mandato successivo.

Secondo i due consiglieri, questa scelta rischia di limitare la libertà della futura amministrazione nel definire le proprie priorità culturali. L’interrogazione porta dunque all’attenzione del dibattito cittadino il rapporto tra programmazione e autonomia politica, chiedendo conto di un affidamento destinato a superare la naturale scadenza della giunta che lo ha disposto.

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