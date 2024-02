Borgo calcio, il nuovo mister prende in mano una squadra che in 16 gare ha fatto 3 punti. Oggi i granata impegnati in trasferta contro la Sanremese.

Questa settimana il Borgosesia calcio ha cambiato la guida tecnica della squadra: al posto di mister Simone Moretti è arrivato il nuovo allenatore Roberto Cretaz. Mercoledì pomeriggio l’esordio non è stato positivo, ma il tecnico era al lavoro appena da un giornata. Oggi, domenica 4 febbraio, i granata saranno impegnati in trasferta contro la Sanremese.

Una stagione da recuperare

L’obiettivo è salvarsi dalla retrocessione. Dopo un buon inizio e con un ottimo andamento esterno, per i granata la situazione è precipitata. La squadra arriva da una striscia negativa di 16 turni con soli 3 punti raccolti.

L’ultima vittoria risale a15 ottobre sul campo dell’Alba (successo per 3-1). Risale invece al 30 settembre, l’ultima gioia casalinga (1-0 contro il Ligorna). La classifica vede ora i granata all’ultimo posto con 14 punti. Lo score è stato di 3 vittorie (squadra che ha vinto di meno), 5 pareggi e 16 sconfitte (squadra che ha perso di più). 16 i gol fatti (terzo attacco meno prolifico) e 41 quelli subiti (difesa più perforata).

In casa Borgosesia però nessuno si è arreso e c’è la volontà di giocarsi tutte le carte a disposizione per provare a raggiungere la zona play out che adesso dista 10 punti. Decisivo sarà questo mese che vede le aquile affrontare cinque gare contro dirette concorrenti.