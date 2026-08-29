Borgosesia, a Bettole strada chiusa da lunedì pomeriggio a giovedì

Chiusura totale al traffico da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre lungo la strada provinciale che attraversa Bettole, una delle principali vie di ingresso e uscita da Borgosesia. Il provvedimento è stato annunciato dal Comune di Borgosesia per consentire l’esecuzione di nuovi lavori di riasfaltatura. Lo stop alla circolazione scatterà alle 14 di lunedì e proseguirà fino alle 18 di giovedì.

Durante il periodo del cantiere non sarà quindi possibile utilizzare normalmente la direttrice che attraversa la frazione. Il volantino diffuso dal Comune precisa tuttavia che il transito sarà consentito ai residenti. Per tutti gli altri automobilisti sarà necessario scegliere percorsi alternativi (Serravalle) mettendo in conto possibili disagi soprattutto negli orari di maggiore traffico.

Un tratto già interessato dai cantieri

Non è la prima volta negli ultimi mesi che la strada di Bettole viene interessata da interventi e conseguenti modifiche alla viabilità. Già nei mesi scorsi lungo lo stesso tratto erano state effettuate diverse lavorazioni, inizialmente con l’istituzione del senso unico alternato per permettere alle imprese di operare sulla carreggiata senza interrompere completamente la circolazione.

All’inizio di luglio si era poi resa necessaria una chiusura totale in entrambe le direzioni per consentire il ripristino dell’asfaltatura. In quell’occasione il traffico era stato deviato lungo la direttrice di Serravalle. L’amministrazione aveva scelto di concentrare le lavorazioni in pochi giorni, evitando di prolungare nel tempo le limitazioni e puntando a velocizzare il completamento dell’intervento. Ma disagi e proteste non erano mancati.

Nuova asfaltatura fino a giovedì

Ora sulla strada di Bettole tornano dunque operai e mezzi di cantiere. La chiusura completa permetterà di procedere con la riasfaltatura senza la presenza del normale flusso di veicoli. Una scelta che comporterà inevitabili modifiche negli spostamenti quotidiani, ma che consentirà alle squadre impegnate nei lavori di operare sulla carreggiata in condizioni di maggiore sicurezza.

Salvo variazioni al programma, la limitazione resterà in vigore per poco più di tre giorni: dalle 14 di lunedì 31 agosto alle 18 di giovedì 3 settembre. Da quel momento è prevista la riapertura della strada alla normale circolazione. L’indicazione più importante per chi deve spostarsi da e verso Borgosesia è quindi quella di prestare attenzione alla viabilità e organizzare in anticipo un percorso alternativo.

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