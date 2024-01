Borgosesia, Cinzia in pensione dopo 34 anni di lavoro in municipio. «Ho cominciato il 25 marzo 1990: ora finalmente sono padrona del mio tempo».

In pensione dopo 42 anni di lavoro, di cui 34 negli uffici del municipio di Borgosesia. E’ Cinzia Madonna Ripa, responsabile dell’ufficio relazione con il pubblico, salutata nei giorni prima di Natale da amministratori e colleghi.

«Ho cominciato a lavorare in Comune il 21 marzo del 1990 – ricorda la neo pensionata -. Ho visto sette amministrazioni e cinque segretari comunali. Ho avuto la fortuna di incontrare colleghi con i quali ho sempre avuto un bellissimo rapporto ed altrettanto arricchente e sempre molto buono è stato il rapporto con i cittadini».

«Ora sono padrona del mio tempo»

In questi anni la donna si è occupata di diversi settori, dai servizi sociali alla segreteria, fino all’ufficio relazioni col pubblico. «Un viaggio bellissimo, che concludo con la gioia e la soddisfazione di aver lavorato sempre con molto piacere. Ora, per la prima volta sarò padrona del mio tempo e desidero regalarmi un periodo di tranquillità assoluta, per scegliere poi a quali attività dedicarmi, ma con molta calma: la prima cosa che voglio fare è un corso di potatura, che ho sempre rimandato perché non avevo tempo».

Il saluto del sindaco e dell’assessore

Il sindaco Fabrizio Bonaccio e l’assessore ai servizi sociali Francesco Nunziata hanno salutato Madonna Ripa con un bouquet di fiori

«Cinzia è una persona sempre sorridente e disponibile – dice Bonaccio -, un punto di riferimento per i cittadini che hanno sempre trovato in lei un contatto empatico ed efficiente. Una di quelle persone che interpretano al meglio il lavoro nella pubblica amministrazione, inteso come servizio alla cittadinanza e impegno a risolvere i problemi».