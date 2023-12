Necroforo per 37 anni: a Gattinara va in pensione Antonello Barile. Con lui ha concluso l’impegno in municipio Andrea Stefanuto, impiegato all’ufficio protocollo.

Il municipio di Gattinara ha salutato due suoi dipendenti storici, Antonello Barile e Andrea Stefanuto, rispettivamente addetto al cimitero e all’isola ecologica, e impiegato all’ufficio protocollo. Entrambi hanno raggiunto la pensione e per salutarli il sindaco Maria vittoria Casazza e il vice, Daniele Baglione hanno donato loro una targa durante una piccola cerimonia.

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ad entrambi per l’impegno profuso – afferma Baglione -. L’intera comunità e noi in qualità di amministratori non possiamo che augurare ad Antonello e Andrea una buona pensione».

Trentasette anni in servizio

Dopo 37 anni al servizio della comunità di Gattinara, Barile da qualche settimana si dedica alla famiglia e ai suoi passatempi. In molti lo ricordano come addetto all’isola ecologica e al cimitero.

«Ho lavorato per 34 anni al camposanto e tre all’isola ecologica. Precisamente – spiega Barile – dal 1986 al 2018 al cimitero e dal 2019 al 2022 in discarica, e poi sono ritornato al camposanto sino a qualche giorno fa. Sono stati parecchi anni di impegno, che ho messo a disposizione del mio paese».

Un registro delle salme

Nel corso della sua attività, Barile ha anche realizzato un registro particolare. «Ho creato uno schedario con 9mila nomi delle salme – evidenzia – con tanto di riferimento alla collocazione al campo santo. E’ stato un lavoro molto lungo, iniziato nel 1994 e arrivato sino ad oggi. Per portare avanti questo progetto ho passato interi inverni anche negli archivi del Comune per risalire alle genealogie dei defunti».

Insomma, un lavoro molto simile a quello di uno storico e di un sociologo. «E’ durato tanto ma sono davvero orgoglioso di ciò che ho fatto. In questo modo se qualcuno cerca una persona mancata, può essere indirizzato a informazioni specifiche».