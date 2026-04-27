Borgosesia in festa: ritorno in Serie D nell’anno del centenario. LE FOTO

Borgosesia in festa: ritorno in Serie D nell’anno del centenario. I granata hanno alzato la coppa per la vittoria nel campionato di Eccellenza.

Borgosesia in festa: ritorno in Serie D nell’anno del centenario

Giornata di festa, quella di sabato, allo stadio Comunale di Borgosesia, dove il Borgosesia calcio ha alzato al cielo la coppa dei vincitori del campionato, coronando una stagione straordinaria.

Un successo meritato, certificato dai numeri e da un cammino tra i più brillanti nella storia del club, che proprio nell’anno del centenario centra il ritorno in Serie D dopo due stagioni. I granata hanno saputo imporsi su tutti, respingendo anche polemiche e pressioni esterne: alla fine è stato il campo a parlare, in modo netto.

Decisivo il lavoro di mister Cretaz

Con tre giornate d’anticipo, la squadra del presidente Michele Pizzi ha conquistato la promozione, trascinata anche dall’entusiasmo del pubblico. Decisivo il lavoro di mister Roberto Cretaz, capace di valorizzare un gruppo giovane e competitivo, in linea con la filosofia del club.

Tra i protagonisti spiccano i giovani bomber Matteo Giacona (classe 2006) e Andrè Bieller (2007), simboli di una “linea verde” vincente.

L’ultima gara contro il Verbania

A chiudere la stagione casalinga è stata la sfida contro il Verbania Calcio. Ospiti subito in vantaggio dopo cinque minuti con Mora, ma il Borgosesia ha reagito creando diverse occasioni, sfiorando il pareggio già nel primo tempo. Nella ripresa, dopo altre chance da entrambe le parti, il gol dell’1-1 arriva al 25’ con Piraccini, che devia in rete una punizione dalla destra. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma il risultato non cambia.

Al triplice fischio può partire la festa: passerella dei giocatori, consegna della coppa e l’abbraccio di tutto il popolo granata per una promozione che resterà nella storia del club.

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